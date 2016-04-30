Политический кризис в Ираке: сотни демонстрантов ворвались в здание парламента
Уже в течение недели в Багдаде продолжается митинг, участники которого требуют от правительства проведения реформ.
В субботу, 30 апреля, сотни протестующих начали штурм парламента Ираке, ворвавшись в укрепленную "зеленую зону" столицы страны, где расположены другие важные здания, в частности, посольство США.
Об этом сообщает The Washington Post.
Кадры иракского телевидения показали сотни протестующих в здании парламента, которые размахивали флагами и скандировали. Уже в течение недели в Багдаде продолжается митинг, участники которого требуют от правительства проведения реформ.
"Это новая эра в истории Ирака", - кричал один из демонстрантов в главном вестибюле парламента.
Группа сторонников шиитского лидера Муктады ас-Садра возмутилась из-за неспособности парламента страны набрать кворум и проголосовать за кандидатуры в новый состав правительства Ирака, передает «Европейская правда».
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Как известно, политический кризис привел к новому уровню нестабильности в стране, которая переживает несколько кризисов, включая борьбу против боевиков ИГИЛ, а также борьбу с экономическим кризисом. Организация Объединенных Наций предупредила, что переворот еще больше вдохновит боевиков.