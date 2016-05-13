Германия заподозрила Россию в кибератаках на Бундестаг

Немецкая Федеральная служба защиты конституции (BfV) сообщила, что за атаками на госучреждения стоит группа хакеров, которая называет себя Sofacy.

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"У BfV есть основания полагать, что ими руководит Россия", - сказано в заявлении спецслужбы, которое цитирует Reuters.

Президент BfV Ханс-Георг Маасен отметил, что государственные и учебные заведения, корпорации находились под "постоянной угрозой". В том числе, критически важная энергетическая и телекоммуникационная инфраструктура. По его словам, если раньше Россия фокусировалась в основном на слежке, то в последнее время проявилась готовность к проведению диверсий.

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В мае прошлого года нападение хакеров нижнюю палату парламента Германии привело к серьезным неполадкам, что компьютерные системы были выведены из строя на несколько дней.