При взрыве в Турции пострадали 17 человек
04:35, 13 мая 2016Мир
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Четыре предполагаемых боевика погибли, еще 17 человек получили ранения в результате взрыва в окрестностях города Диярбакыр на востоке Турции.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах и МВД Турции, передает Лента.ру.
Взрыв прогремел 12 мая около 22:30 по местному времени в Сарыкамыше, расположенном в 25 километрах от Диярбакыра. По предварительной версии, сдетонировала взрывчатка, которую боевики Рабочей партии Курдистана загружали в фургон для нападения на силовиков.
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Двое раненных госпитализированы в критическом состоянии. В результате взрыва повреждения получили порядка 30 домов, город остался без энергоснабжения, передает CNN Turk.
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