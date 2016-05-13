При взрыве в Турции пострадали 17 человек

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах и МВД Турции, передает Лента.ру.

Взрыв прогремел 12 мая около 22:30 по местному времени в Сарыкамыше, расположенном в 25 километрах от Диярбакыра. По предварительной версии, сдетонировала взрывчатка, которую боевики Рабочей партии Курдистана загружали в фургон для нападения на силовиков.

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Двое раненных госпитализированы в критическом состоянии. В результате взрыва повреждения получили порядка 30 домов, город остался без энергоснабжения, передает CNN Turk.