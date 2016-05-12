У берегов Тайваня произошло два землетрясения

Как передает Газета.ру со ссылкой на Геологическую службу США (USGS), через час после землетрясения магнитудой 5,6 произошло второе землетрясение магнитудой 5,5.

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Толчки зафиксированы за 65 км от города Тайбэй. Очаг располагался на глубине 10 км.

Об угрозе цунами на данный момент не сообщается.