ИГ взяло на себя ответственность за теракты в Ираке, жертвами которых стали 94 человека

Это самый кровавый день в Багдаде с начала года, передает Deutsche Welle.

Все три теракта за день террористы осуществили с помощью заложенной в автомобили взрывчатки. На местах терактов десятки людей обвиняют в терактах бездействие власти.

Самый кровавый из них, в результате которого погибли более 60 человек, произошел в час пик возле рынка в районе Садр-Сити, где преимущественно проживают мусульмане-шииты. Большинство жертв составляют женщины, многие раненые находятся в критическом состоянии. Позже в двух районах Багдада прогремели еще два взрыва, жертвами стали более 22 человек.

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Ответственность за все теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Агентство Amaq, близкое к ИГ, утверждает, что мишенью смертника, который управлял заминированным автомобилем, были представители шиитских военных подразделений.