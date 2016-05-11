В Польше нашли способ предотвращения инцидентов в воздухе и на море между военными США и РФ

Опасаясь серьезных инцидентов, власти Польши выдвинули инициативу повышения роли ОБСЕ в их предотвращении, передает "КоммерсантЪ".

Как стало известно, Варшава намерена до конца года добиться обновления принятого пять лет назад Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, четче прописав в нем правила поведения 57 стран организации.

"Потенциальные риски, связанные с подобными инцидентами, всегда велики. Как минимум, их следствие — повышение политической напряженности в отношениях между вовлеченными государствами. Подобные инциденты легко могут стать источниками ненужной конфронтации",— заявил постпред Польши при международных организациях в Вене Адам Бугайский.

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По словам собеседника издания, в последние годы в рамках ОБСЕ был предпринят "целый ряд попыток предотвратить подобные ситуации" — в частности, в 2011 году был одобрен Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности.

Однако в Варшаве считают необходимым дальнейшее развитие инициативы. В частности, речь идет об "улучшении и ускорении рабочих контактов между соответствующими координационными центрами всех государств-участников", "принятии странами-членами ОБСЕ обязательства избегать любых действий, которые могли бы привести к опасным военным инцидентам", а также о "формировании при необходимости специальной миссии ОБСЕ" по расследованию обстоятельств тех или иных эпизодов.

Отмечается, что раз в пять лет должен происходить пересмотр Венского документа, и соответствующая процедура как раз была запущена в начале 2016 года.

"Сейчас мы вступили в период интенсивных консультаций",— отметил Бугайский, выразив надежду на принятие окончательных решений до конца года.

Напомним, ранее инцидент произошел в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Российский истребитель, как рассказали собеседники в Минобороны США, совершил фигуру высшего пилотажа "бочка" (переворот относительно продольной оси на 360 градусов) примерно в 30 м от американского самолета.