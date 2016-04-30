Российский Су-27 сделал "бочку" над самолетом-разведчиком ВВС США

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Минобороны США.

Российский Су-27 приблизился на расстояние около 25 футов (7,62 метра) от крыла американского самолета RC-135, а затем выполнил над ним фигуру высшего пилотажа «бочка», оказавшись по другую сторону от борта ВВС США.

Как отметили военные чиновники США, маневр российского истребителя создавал угрозу безопасности для экипажа американского RC-135.

Сообщается, что самолет ВВС США совершал рутинный полет в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

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Ранее УНИАН сообщал, что российский самолет МиГ-31 перехватил американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon в непосредственной близости от полуострова Камчатка. Отмечается, что инцидент произошел 21 апреля недалеко от Петропавловска-Камчатского, российский самолет пролетел всего в 15 метрах от американского.