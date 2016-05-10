Пентагон: в Ираке убит один из лидеров ИГ

По словам представителя Пентагона Питера Кука, в результате обстрела автомобиля, в котором находился Вахиб, были убиты еще три боевика, передает Русская служба Би-Би-Си.

Ранее уже несколько раз появлялись сообщения о его смерти, впоследствии не подтвержденные.

Читайте такжеСША: в ходе бомбардировок у ИГ уничтожено около 80 миллионов долларов наличными

Бывший член "Аль-Каиды" Абу Вахиб был арестован американскими силами в Ираке и приговорен к смертной казни, но в 2012 году бежал из под ареста.

Затем он стал известен убийствами сирийских водителей грузовиков, путешествующих через Ирак.