Пентагон: в Ираке убит один из лидеров ИГ
03:15, 10 мая 2016Мир
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Лидер экстремистской группировки "Исламское государство" в иракской провинции Анбар Абу Вахиб был убит в результате авианалета сил коалиции, сообщили в министерстве обороны США.
REUTERS
По словам представителя Пентагона Питера Кука, в результате обстрела автомобиля, в котором находился Вахиб, были убиты еще три боевика, передает Русская служба Би-Би-Си.
Ранее уже несколько раз появлялись сообщения о его смерти, впоследствии не подтвержденные.
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Бывший член "Аль-Каиды" Абу Вахиб был арестован американскими силами в Ираке и приговорен к смертной казни, но в 2012 году бежал из под ареста.
Затем он стал известен убийствами сирийских водителей грузовиков, путешествующих через Ирак.
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