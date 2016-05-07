Король Саудовской Аравии уволил министра нефти после 20 лет работы

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд уволил министра нефти Али ан-Найми, занимавшего свой пост с 1995 года, передает Slon.ru со ссылкой на «Аль-Джазира».

Как уточняет Reuters, теперь в королевстве создадут Министерство Энергетики, промышленности и природных ресурсов, которое возглавит Халид аль-Фалих, до этого руководивший Министерством здравоохранения.

Всего глава государства уволил восьмерых министров, в том числе ответственных за водные ресурсы, транспорт, предпринимательскую сферу и других. Также в королевстве будет создана комиссия по культуре и отдыху.

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Ранее в апреле в политике Саудовской Аравии относительно энергетики произошли два изменения. Правительство одобрило программу по снижению объема добываемой нефти, также решено вывести на IPO государственную нефтяную корпорацию Aramco: планируется продать 5% акций компании.