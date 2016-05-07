Тбилиси напомнил Москве о своей независимости в ответ на заявление, что учения НАТО – провокация

Власти Грузии напомнили России о суверенности своей страны в ответ на заявление Москвы о том, что учения НАТО – провокация. Ответ Тбилиси опубликован на сайте грузинского внешнеполитического ведомства, сообщает Slon.ru.

«Хотели бы прямо заметить, что Грузия – независимое и суверенное государство, которое обладает правом проводить любые учения на своей территории. Кроме того, суверенное право позволяет Грузии самой определять партнеров в военной сфере и способы взаимодействия с ними», – заметили в МИД.

В то же время, Тбилиси заверил, что учения не направлены против кого-либо и не приведут к дестабилизации в регионе, как посчитали в Москве.

МИД напомнил, что аналогичные действия уже проводились в прошлом году и заверил, что усиление сотрудничества с НАТО – позиция Тбилиси на долгое время.

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Учения Noble Partner 2016 начнутся 11 мая. Российское Министерство иностранных дел посчитало их провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в регионе.

Российские власти регулярно называют наращивание активности Североатлантического альянса в странах бывшего СССР провокациями и обвиняют НАТО в ведении агрессивной политики.