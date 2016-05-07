В освобожденных от боевиков ИГ районах Ирака находят массовые захоронения

Об этом сообщил представитель ООН в Ираке Ян Кубиш, передает Русская служба Би-Би-Си.

По мнению Кубиша, это прямые доказательства "чудовищных преступлений", которая совершила группировка.

В городе Рамади в апреле обнаружили несколько могил, в которых по предварительным данным могут быть остатки около 40 человек. ИГ занимало город с мая по декабрь 2015 года. Город полностью перешел под контроль правительства в феврале 2016 года.

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Боевики в первую очередь убивали представителей разных племен, солдат армии Ирака, а также представителей народности езиды.

Массовые захоронения находят и в Сирии на территориях, которые раньше занимали представители группировки. Такую могилу нашли в Пальмире: в ней было похоронено около 40 сирийских военнослужащих и ополченцев. При этом там же были найдены останки тел женщин и детей.

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