В освобожденных от боевиков ИГ районах Ирака находят массовые захоронения
В областях Ирака, находившихся под контролем боевиков "Исламского государства", нашли более 50 массовых захоронений.
Об этом сообщил представитель ООН в Ираке Ян Кубиш, передает Русская служба Би-Би-Си.
По мнению Кубиша, это прямые доказательства "чудовищных преступлений", которая совершила группировка.
В городе Рамади в апреле обнаружили несколько могил, в которых по предварительным данным могут быть остатки около 40 человек. ИГ занимало город с мая по декабрь 2015 года. Город полностью перешел под контроль правительства в феврале 2016 года.
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Боевики в первую очередь убивали представителей разных племен, солдат армии Ирака, а также представителей народности езиды.
Массовые захоронения находят и в Сирии на территориях, которые раньше занимали представители группировки. Такую могилу нашли в Пальмире: в ней было похоронено около 40 сирийских военнослужащих и ополченцев. При этом там же были найдены останки тел женщин и детей.
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