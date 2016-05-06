Эрдоган: Турция не будет менять антитеррористические законы в обмен на безвизовый режим с ЕС - BBC

Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает ВВС Украина.

"Мы пойдем своим путем, а вы идите своим", - сказал он.

Накануне турецкий премьер-министр Ахмет Давутоглу, который вел переговоры об отмене визового режима, заявил, что уходит в отставку.

По сообщениям, Давутоглу выступал против намерения Эрдогана добиться больше полномочий для президентской должности. Сам Эрдоган утверждал, что это является национальной потребностью, а не его личной прихотью.

ЕС просил Турцию пересмотреть свои антитеррористические законы и называл это условием для предоставления турецким гражданам возможности въезжать в Евросоюз без виз.

Читайте такжеЭрдоган раскритиковал требования Евросоюза для либерализации визового режима с Турцией

ЕС хочет, чтобы Турция сузила свое широкое определение "терроризма" и больше соответствовала жестким стандартам Евросоюза. Это - одно из нескольких условий для безвизового режима, которые Турция еще не выполнила.

В то же время господин Эрдоган настаивает, что Турция до сих пор находится под серьезной угрозой нападений.