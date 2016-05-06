Удар по духовным скрепам: В Брянске к 9 мая вывесили плакат с изображением американского истребителя (видео)
15:57, 06 мая 2016Мир
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В России в преддверии 9 мая брянское отделение партии "Родина" разместило в центре города огромный плакат, проиллюстрировав его американским истребителем McDonnell Douglas F-15 Eagle.
Скриншот видео
На скандальную ошибку обратил внимание известный в Брянске бизнесмен, спортсмен и журналист Николай Виткевич, пишет Брянск Today.
"В Брянске представители партии Родина поздравили с 9 Мая земляков и ветеранов Великой Отечественной войны плакатом с американским истребителем McDonnell Douglas F-15 Eagle", - цитирует Виткевича издание.
Поздравительный баннер он снял на видео.
Напомним, в прошлом году в преддверье Дня Победы на улицах городов России появились плакаты с изображением фашистов вместо солдат Советской армии, а в супермаркетах – водка и вьетнамки с георгиевскими ленточками.
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