Удар по духовным скрепам: В Брянске к 9 мая вывесили плакат с изображением американского истребителя (видео)

На скандальную ошибку обратил внимание известный в Брянске бизнесмен, спортсмен и журналист Николай Виткевич, пишет Брянск Today.

"В Брянске представители партии Родина поздравили с 9 Мая земляков и ветеранов Великой Отечественной войны плакатом с американским истребителем McDonnell Douglas F-15 Eagle", - цитирует Виткевича издание.

Поздравительный баннер он снял на видео.

Напомним, в прошлом году в преддверье Дня Победы на улицах городов России появились плакаты с изображением фашистов вместо солдат Советской армии, а в супермаркетах – водка и вьетнамки с георгиевскими ленточками.