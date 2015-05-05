Конфузы к 9 мая: в России умеют путать фашистов с советскими солдатами и ветеранов с депутатами

За несколько дней до празднования Дня Победы, который российские власти решили использовать для демонстрации военной мощи государства, вдалеке от Кремля зачастили с досадными недоразумениями.

Буквально сегодня, 5 мая, появилась новость о плакате с изображением фашистов вместо советских солдат в городе Алапаевск (Свердловская область). Фотографию немцев украсили георгиевской лентой. В администрации Алапаевска до сих пор не выяснили, кто напечатал плакат с фашистами. По словам градоначальника, всего на улицах города появилось 12 плакатов. Десять из них были адекватными и два - "фашистскими".

Тем временем, в Ивантеевке (Московская область) на рекламных щитах к 9 мая рядом с георгиевской ленточкой и подписью "Они сражались за Родину!" использовали снимок немецких пилотов бомбардировщика Ju-88. Когда скандал уже стал масштабным, местные власти «выкрутились», назвав инцидент ошибкой.

Власти Самары не отстают от своих коллег в городах России. В городе накануне Дня Победы развесили плакаты, на которых в роли советского истребителя — американский Mustang-1.

В Новосибирске также произошел конфуз. Там местные власти решили увековечить сами себя. В городе появились постеры, на которых в роли ветеранов войны изображены депутаты городского совета.

Журналисты российских изданий рассказали об ажиотаже, который настиг Красноярск в преддверье Дня Победы. И упомянули об оплошности местных предпринимателей.

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На полках супермаркетов города появилась водка с георгиевской ленточкой в подарок. В сети магазинов, однако, уже уверили, что партия была разовой и больше на прилавке не появится.

В Ижевске допустили такую же ошибку, как и в Алапаевске – там на плакатах города вместо солдат Советской армии появились солдаты Третьего Рейха.

Красноярск стал не единственным городом, где компании в борьбе за покупателя спровоцировали скандал. В супермаркетах столицы России москвичи заметили вьетнамки в цвета георгиевской ленточки.

Москва отметилась еще одним конфузом. На прилавках центрального московского Детского магазина на Лубянке появились солдатики в форме СС. Скандал уже обернулся для магазина уголовным делом. Его завели по «экстремистской» 282-й статье УК РФ – «возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства группы лиц».