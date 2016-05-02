Пропагандистов российского телеканала не пустили в Эстонию

Об этом сообщает пресс-служба ВГТРК.

Журналисты планировали попасть в эстонский поселок Вызу, однако на пограничном контроле в Нарве у них забрали паспорта, которые вернули лишь через час с уже аннулированными шенгенскими визами.

"Как заявили пограничники, журналисты не могут работать в Эстонии по туристическому шенгену, полученному в Финляндии. В паспорта поставили отметки о том, что во въезде отказано из-за недостоверной информации о целях пребывания, представленной во время въезда", — рассказала Фисенко.