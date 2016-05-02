Латвия обнаружила российскую подлодку у своих границ
Вооруженные силы Латвии заметили подлодку и военный корабль РФ у своей морской границы.
Об этом сообщили в национальной армии в Twitter.
Отмечается, что российские суда были замечены 30 апреля, они находились в 8 милях от территориальных вод.
LV ekskl. ekonom. zonā 8 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 30.04. identificēja Krievijas BS Kilo klases zemūdeni, velkoni Viktor Konetsky.— NBS (@Latvijas_armija) May 2, 2016
По данным национальной армии, были замечены подлодка класса "Кило", а также морское буксирное судно "Виктор Конецкий".
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В Минобороны России пока данную информацию не прокомментировали.
Напомним, 4 апреля Вооруженные силы Латвии снова зафиксировали возле границы российскую подводную лодку. "В исключительной экономической зоне за 11 миль от границы Латвии вооруженные силы сегодня идентифицировали российскую подводную лодку класса "Кило", - говорится в сообщении.