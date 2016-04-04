У берегов Латвии снова заметили российскую субмарину
12:23, 04 апреля 2016Мир
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Российскую подводную лодку заметили за 11 миль от границы Латвии.
Иллюстративная фотография: подводная лодка класса "Кило" / US Department of Defense
Вооруженные силы Латвии снова зафиксировали возле границы российскую подводную лодку.
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Об этом сообщается в Twitter Национальных вооруженных сил Латвии.
"В исключительной экономической зоне за 11 миль от границы Латвии вооруженные силы сегодня идентифицировали российскую подводную лодку класса "Кило", - говорится в сообщении.
Напомним, Латвия неоднократно сообщала об обнаружении российских военных судов и с у границ страны. Так, 3 мая прошлого года вооруженные силы Латвии зафиксировали в пяти милях от территориальных вод страны эскадру российских военных кораблей, в состав которой входила подводная лодка.
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