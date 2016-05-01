"Исламское государство" обстреляло турецкий Килис: есть пострадавшие - Reuters
10:21, 01 мая 2016Мир
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В городе разорвались две ракеты.
REUTERS
Две ракеты, выпущенные с подконтрольной ИГИЛ территории Сирии, упали в турецком приграничном городе Килис. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает Reuters.
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По информации собеседников издания, как минимум два человека были ранены.
Килис, который находится непосредственно у границы Турции и Сирии, регулярно попадает под обстрелы. В субботу в городе упали еще три ракеты, но тогда обошлось без жертв. Неделю назад при обстреле погиб один человек, 26 были ранены.
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