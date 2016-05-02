Россия заявляет о переговорах об установлении "режима тишины" в сирийском Алеппо
РФ заявляет, что ведутся переговоры об установлении "режима тишины" в районе крупнейшего города Сирии.
Как сообщает BBC, об этом заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.
"В настоящее время идет активная переговорная работа по установлению режима тишины и в провинции Алеппо", - заявил российский представитель.
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При этом еще 30 апреля Кремль заявлял, что не станет оказывать давление на сирийские власти с целью побудить их прекратить наступление в Алеппо.
Напомним, 29 апреля в Алеппо в ходе возобновившихся боев обстреляли из минометов генконсульство России. Министерство иностранных дел РФ заявило, что "обстрел генконсульства велся боевиками "Джабхат ан-Нусры" и союзных с ней группировок".
Ранее Россия в ходе переговоров в США отказалась включить Алеппо в список регионов, на которые распространяется временное перемирие.
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