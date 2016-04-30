В двух регионах Сирии началось временное перемирие

Об этом сообщается в коммюнике командования вооруженных сил страны. С 1:00 ночи 30 апреля вступило в силу на 24 часа временное перемирие в районе Дамаска и на 72 часа - в северной сирийской провинции Латакия, передает Би-би-си.

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Таким образом, эти районы были добавлены к регионам, где перемирие вступило в силу еще два месяца назад.

Этот "режим тишины" стал результатом договоренности между Россией и США.

Накануне генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Москву и Вашингтон оказать давление на стороны конфликта в Сирии, чтобы добиться прекращения столкновений.

При этом американская сторона заявила, что надеется на прекращение боевых действий в обозначенных районах, а также в Алеппо, который Россия ранее отказалась включить в список регионов Сирии, где действует перемирие.

В пятницу 15 человек погибли в обстрела повстанцами мечети в подконтрольном армии районе Алеппо - Баб аль-Фарадж.

В восточных районах города, которые контролируют повстанцы, в результате обстрела правительственных войск погибли по меньшей мере 11 человек.

С 27 февраля в Сирии уже действует режим прекращения огня. Перемирие, однако, не распространяется на экстремистские организации "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" и другие формирования, признанные Советом Безопасности ООН террористическими.