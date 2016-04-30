В Алеппо генконсульство России обстреляли из минометов – МИД РФ
В сирийском Алеппо генконсульство России обстреляли из минометов.
На территорию консульства залетела одна мина, еще три взорвались возле ограждения с внешней стороны, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.
В результате обстрела погибших и пострадавших нет, данные о размере материального ущерба уточняются.
По информации российского МИД, обстрел совершили боевики террористической организации "Фронт ан-Нусра" и союзных с ним группировок.
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В министерстве также отмечают, что генконсульство РФ в Алеппо приостановило работу еще в январе 2013 года. Часть сотрудников была эвакуирована, часть переведена в Дамаск. Порядок на территории консульства поддерживает технический персонал из числа местных жителей.