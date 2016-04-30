В Алеппо генконсульство России обстреляли из минометов – МИД РФ

На территорию консульства залетела одна мина, еще три взорвались возле ограждения с внешней стороны, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

В результате обстрела погибших и пострадавших нет, данные о размере материального ущерба уточняются.

По информации российского МИД, обстрел совершили боевики террористической организации "Фронт ан-Нусра" и союзных с ним группировок.

Читайте такжеВспышка насилия в Сирии ставит под угрозу мирные переговоры - Могерини

В министерстве также отмечают, что генконсульство РФ в Алеппо приостановило работу еще в январе 2013 года. Часть сотрудников была эвакуирована, часть переведена в Дамаск. Порядок на территории консульства поддерживает технический персонал из числа местных жителей.