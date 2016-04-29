В Москве под покровом ночи отрепетировали парад победы (видео)
10:47, 29 апреля 2016Мир
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В центре Москвы в ночь на пятницу, 29 апреля, состоялась репетиция парада победы.
Скриншот видео
По улицам столицы прошла военная техника, в том числе танки Т-34-85, Т-90 и Т-14 "Армата", бронеавтомобили и зенитные ракетные комплексы, пишет Лента.ру.
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Отмечается, что из-за репетиции были временно введены ограничения в работе метрополитена, также перекрывалось движение наземного транспорта.
Репетиции парада в Москве также пройдут 5 и 7 мая.
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