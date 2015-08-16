В Варшаве состоялся парад в честь польского войска (фоторепортаж)

Дата этого праздника приурочена к годовщине битвы с Красной армией под Варшавой в 1920 году, победа поляков в которой спасла их от господства большевистской Москвы, передает "Радио Свобода".

Тысячи людей собрались в центре Варшавы, чтобы посмотреть на польские, американские и канадские войска, которые приняли участие в параде.

«Сегодня мы отмечаем радостный праздник победы Польши – 95-летие великой Варшавской битвы, в которой польские солдаты мужественно и независимо от своего происхождения остановили большевистское нашествие не только на Польшу, но и на Европу», – сказал, принимая парад, президент Польши Анджей Дуда.

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Главнокомандующий говорил о необходимости модернизации и усиления польской армии, а также о еще более тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО.

В параде приняли участие около 1600 солдат, сотни единиц боевой техники, в том числе самолеты и вертолеты.

Первый такой военный парад в свободной Польше был организован в 2007 году по инициативе тогдашнего президента Леха Качиньского.

Тем временем, как отмечают польские историки, в массовом сознании россиян дата 15 августа 1920 года отсутствует, поскольку она не вписывалась в тщательно создаваемую в СССР легенду о непобедимости Красной армии.

Советско-польская (а в польской историографии «польско-большевистская») война 1919-1921 годов закончилась временным отказом руководства ленинской России от планов распространения «мировой революции» на страны Центральной и Западной Европы. Об этом, как отмечают в Польше, в нынешней Европе практически никто не помнит.