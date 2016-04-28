СМИ рассказали о перехвате патрульного самолета США российским истребителем близ Камчатки
Российский самолет МиГ-31 перехватил американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon в непосредственной близости от полуострова Камчатка.
Об этом изданию The Washington Free Beacon сообщил представитель Тихоокеанского командования Вооруженных сил США Дэйв Бенхэм, сообщает РБК.
Отмечается, что инцидент произошел 21 апреля недалеко от Петропавловска-Камчатского, российский самолет пролетел всего в 15 метрах от американского, сказал он. Самолет ВМС США выполнял "рутинную миссию в международном воздушном пространстве", отметил Бэнхем. Перехват, который провел МиГ, представитель командования назвал "безопасным" и "профессиональным".
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"Перехваты между США и другими вооруженными силами происходят часто, и подавляющее большинство из них профессиональны", — подчеркнул Бэнхем. "При перехватах, которые мы считает непрофессиональными, США принимают соответствующие меры с помощью военных и дипломатических каналов", — добавил он.
Напомним, ранее российские истребители "симулировали атаку" на американский эсминец. Вскоре военные США опубликовали фотографии полета российского Су-24 над кораблем "Дональд Кук" в Балтийском море.