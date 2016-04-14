Пентагон показал моменты "сближения" российского Су-24 со своим кораблем в Балтийском море (фоторепортаж, видео)
Военные США опубликовали фотографии полета российского Су-24 над кораблем "Дональд Кук" в Балтийском море.
На снимках ВМС США, опубликованных агентством Reuters, видно, что российский самолет находится совсем близко к американскому эсминцу.
Кроме того, подтверждаются и слова американских военных, которые утверждали, что рядом с самолетом летал и вертолет РФ: его видно на снимках.
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Как сообщал УНИАН ранее, анонимный военный источник агентства Reuters описало инцидент в деталях, заявив, что российские истребители "симулировали атаку" на американский эсминец.
По его словам, речь идет об "одном из самых агрессивных актов за последнее время".
Напомним, за последние несколько дней российские бомбардировщики Су-24 несколько раз пролетели в опасной близости от американского эсминца USS Donald Cook в Балтийском море.
Как отмечается, они не были вооружены.
Также сообщается, что над эсминцем пролетел российский вертолет Ка-27, с которого, предположительно, велась фотосъемка корабля.
USS Donald Cook - эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения, главным оружием которого являются управляемые ракеты. На борту корабля находился польский вертолет.
Как сообщается, эсминец направлялся в польский порт Гданьск.