Премьер Турции: новая конституция страны будет светской

Об этом заявил премьер-министр страны Ахмет Давутоглу, передает Би-би-си. "Секуляризм будет присутствовать в новой конституции как принцип, гарантирующий право гражданина на выбор вероисповедания и гарантирующий равную отстраненность государства от всех религиозных групп", - сказал Ахмет Давутоглу в телеобращении.

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Накануне спикер турецкого парламента и член правящей Партии справедливости и развития Исмаил Кахраман призвал заменить действующую в стране светскую конституцию на религиозную.

"У нас мусульманская страна. Соответственно, мы должны иметь религиозную конституцию", - заявил Исмаил Кахраман.

Высказывания политика вызвали шквал критики со стороны оппозиционеров и правозащитников, в Анкаре и Стамбуле прошли акции протеста.

Однако позднее спикер отметил, что высказывал свою личную точку зрения и что новый основной закон должен гарантировать религиозные свободы.

Действующая конституция Турции была принята в ноябре 1982 года, и в ней отсутствуют религиозные положения. Правящая партия ведет работу над текстом нового основного закона и к лету намерена передать его в парламент на обсуждение.