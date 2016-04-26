В Турции полиция слезоточивым газом разгоняла протестующих у парламента
17:16, 26 апреля 2016Мир
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Правоохранительные органы Турции применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, собравшихся у парламента.
Несколько демонстрантов были задержаны / flickr.com/photos/nicokaiser
Как сообщает агентство DHA там они собрались в знак протеста против заявления спикера Исмаила Кахрамана, призвавшего отказаться от светской конституции страны, передает kommersant.ru.
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Слова спикера вызвали критику со стороны оппозиции. Полиция потребовала от демонстрантов разойтись и запретила проводить митинг у здания парламента.
Против митингующих, которые не подчинились этому требованию, был применен слезоточивый газ. Также сообщается, что несколько демонстрантов были задержаны.
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