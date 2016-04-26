В Турции полиция слезоточивым газом разгоняла протестующих у парламента

Как сообщает агентство DHA там они собрались в знак протеста против заявления спикера Исмаила Кахрамана, призвавшего отказаться от светской конституции страны, передает kommersant.ru.

Читайте такжеСпикер турецкого парламента выступил за принятие религиозной конституции в стране

Слова спикера вызвали критику со стороны оппозиции. Полиция потребовала от демонстрантов разойтись и запретила проводить митинг у здания парламента.

Против митингующих, которые не подчинились этому требованию, был применен слезоточивый газ. Также сообщается, что несколько демонстрантов были задержаны.