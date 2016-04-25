Обама подтвердил планы США увеличить военный контингент в Сирии в шесть раз

Он сообщил, что бойцы будут обучать местных жителей и помогать им бороться с «Исламским государством», сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

В свою очередь сирийские повстанцы, также сражающиеся с ИГ, поддержали это решение властей Соединенных Штатов Америки, однако призвали к более решительным мерам, в частности, поставках ракет, добавляет агентство.

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Как отмечает Reuters, движение «Демократические силы Сирии» (SDF), в которое входят курдские отряды народной самообороны (YPG), является основным сирийским партнером Соединенных Штатов Америки и их союзников в борьбе с ИГ. «Любая поддержка, которую они предлагают, это хорошо, но мы ожидаем большей помощи», — заявил представитель SDF Талал Силос.

Напомним, ранее о планах США увеличить военный контингент в Сирии The Wall Street Journal.