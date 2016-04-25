Обама решил увеличить военный контингент в Сирии в 6 раз - СМИ

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне, передает РБК. Ожидается, что официально он объявит об этом в понедельник в Ганновере.

Отмечается, что принятию решения предшествовали уговоры со стороны основных военных советников американского президента. Они заверяли Обаму, что отправка в Сирию дополнительного персонала позволит упрочить достижения в борьбе с «Исламским государством». Отправляемые в Сирию военные не будут непосредственно участвовать в боях, однако они будут находиться недалеко от линии фронта, оказывать помощь в вопросах разведки, планирования и медицинской помощи раненым. Предполагается, что это поспособствует усилению позиций сирийских суннитов и курдов и поможет начать наступление на Ракку, которую боевики ИГ называют своей столицей.

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Издание напоминает, что в декабре прошлого года американский президент в интервью CBS сообщил, что допускает отправку в Сирию специальных подразделений. «Думаю, американский народ понимает, что мы не собираемся устраивать вторжение в Ирак или Сирию с батальонами, которые движутся по пустыне», - сказал американский президент. При этом, как отмечает WSJ, пока неясно, сколько из 250 человек будут именно бойцами спецподразделений.

Читайте такжеУ Обамы заявили об увеличении российских военных поставок в СириюКак сообщал УНИАН, администрация Обамы намерена в несколько раз увеличить военный контингент в Сирии с целью нанести удар по "Исламскому государству" и освободить Ракку и Мосул.