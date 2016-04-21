Второй после Майкла: На 58 году жизни умер американский певец Принс

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой Associated Press.

Точная причина смерти пока не установлена. Полиция проводит расследование случившегося.

Так уточняет TMZ, 15 апреля певцу понадобилась срочная медицинская помощь, когда он летел на самолете. Пилоту пришлось совершить аварийную посадку. Представители Принса тогда отметили, что он борется с гриппом. До этого певец отменил два концерта из-за состояния здоровья.

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В 2005 году имя Принса было занесено в Зал славы рок-н-ролла. Его самым прославленным диском считается Purple Rain (1984 год), он регулярно входит в списки лучших альбомов эпохи рок-н-ролла. Певец является лауреатом премий «Грэмми», «Оскар» и «Золотой глобус».

Принс записывал композиции в жанрах ритм-энд-блюза, фанка, рока. Первый диск артиста вышел в 1978 году. За годы карьеры он выпустил более 20 пластинок.

Американские таблоиды неоднократно писали, что на протяжении большей части 80-х Майкл Джексон, который умер в 2009 году, и Принс по очереди правили на музыкальной арене.