Штайнмайер предлагает "преодолеть безмолвие" в отношениях с Россией

Об этом он заявил в интервью изданию Handelsblatt, передает Европейская правда.

"Было бы хорошо преодолеть наконец безмолвие. Я могу представить, что мы сделаем попытку сотрудничества с Россией по Ливии", - сказал Штайнмайер.

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По мнению министра, общим интересом является стабилизация ситуации в Ливии, а "в дальнейшем плацдармом является "Исламское государство".

"Я глубоко убежден, что мы должны работать вместе в сложных ситуациях. Есть не очень много примеров из новейшей истории, в которых в результате такого разделения, отчуждения и изоляции было достигнуто политическое урегулирование", отметил Штайнмайер.