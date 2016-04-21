В полиции сообщили первые подробности смерти Принса

Об этом сообщил шериф графства Карвер Джим Олсон, передает CBSnews.

По его словам, в 9:43 утра в службу спасения поступил вызов о том, что музыкант не подает признаков жизни в лифте студии.

Первые полицейские, прибывшие на вызов, применили искусственное дыхание, но это не принесло успеха.

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"Он был объявлен мертвым в 10.07 утра", - сказал шериф.

Пока что неизвестно, от чего умер певец, однако власти расследуют обстоятельства его смерти.

Как сообщал УНИАН, на 58 году жизни скончался американский певец Принс Роджерс Нельсон. Тело музыканта обнаружили в его доме в Миннеаполисе рано утром в четверг, 21 апреля.