Взрыв в Кабуле: пострадали более 200 человек, несколько десятков погибли (фоторепортаж)

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Афганистана Мохммада Исмаила Каваси.

Точное число погибших пока остается неизвестным. По словам представителя министра внутренних дел Афганистана Седика Седикки, погибли несколько десятков человек.

Седдики также сообщил, что смертник взорвал автомобиль. Он добавил, что двое сообщников нападавшего, возможно, еще оказывают сопротивление. Сообщается, что в районе происшествия слышна стрельба.

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Как сообщал УНИАН, взрыв прогремел в центре столицы Афганистана утром во вторник. Взрыв произошел после того как трое вооруженных людей вошли в правительственное здание в центре города, используемое одной из местных спецслужб.

Нападение произошло в утренний час пик в районе, неподалеку от которого находится министерство обороны страны и военные комплексы. У посольства США в центре города были слышны звуки сирен, в небе был виден густой дым. Рядом с посольством находится штаб-квартира миссии НАТО в Афганистане. Взрывом эти здания затронуты не были.

Ответственность за нападение взяло на себя экстремистское движение Талибан.

Взрыв произошел через несколько дней, после того как афганские талибы объявили о начале весеннего наступления.