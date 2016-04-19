У здания посольства США в Кабуле произошел взрыв

Как сообщает Росбалт со ссылкой на Reuters, рядом с посольством США находится штаб-квартира миссии НАТО в Афганистане.

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Сообщается, что в небе виден дым. Информации о пострадавших нет.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города.