У здания посольства США в Кабуле произошел взрыв
08:17, 19 апреля 2016Мир
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В центре Кабула прогремел мощный взрыв. У здания посольства США слышны звуки сирен.
Reuters
Как сообщает Росбалт со ссылкой на Reuters, рядом с посольством США находится штаб-квартира миссии НАТО в Афганистане.
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Сообщается, что в небе виден дым. Информации о пострадавших нет.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города.
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