Террорист Гиркин предложил Путину покинуть пост президента РФ

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Гиркин сказал на пресс-конференции в Москве.

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"Кто-то из недавно выступавших у нас по телевидению (Путин - УНИАН) не упомянул вообще о проблеме русских в мире и только замкнулся, промямлил о том, что он согласен на вооруженные силы ОБСЕ на территории восточных районов Украины, чтобы прекратить там якобы войну. К сожалению, на чиновников - плохих или хороших сваливать это нельзя. Он лично несёт ответственность за все, что происходит с русскими людьми, гражданами России, раз он президент России, а если он не хочет быть президентом России пусть так и скажет, тогда с него эта ответственность будет снята", - сказал Гиркин.

Он заявил, что дальше лицемерить невозможно, "потому что идёт сдача за пределами России, которая плавно приведёт к сдаче русских в самой России".

"Я полагаю, что российское руководство проявляет выдающуюся подлость в отношении к русским людям, находящимся в заключении в Украине", - сказал он.

По его словам, особенно разительно это выглядит по сравнению с отношением украинского руководства, которое пусть "лицемерно и лживо", но стремится освободить своих пленных.