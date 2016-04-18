Суд оглашает приговор Александрову и Ерофееву (событие окончено)

Как передает корреспондент УНИАН, на заседание суда пришло очень много людей. Кроме представителей СМИ, в зале есть также народные депутаты от «БПП» Мария Ионова и Ирина Луценко.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа прошлого года досудебное расследование в отношении российских военнослужащих было завершено. Их обвиняют в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах, в убийстве украинского военного.

21 марта 2015 года Голосеевский райсуд продлил арест Ерофеева и Александрова до 19 мая.

Прокуроры требуют назначить Александрову и Ерофееву по 15 лет лишения свободы. Адвокаты, в свою очередь, попросили суд полностью оправдать обвиняемых.