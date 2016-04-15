В Казахстане готовятся к фестивалю песочных скульптур Sand Fantasy 2016 (фоторепортаж)
14:47, 15 апреля 2016Мир
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В Алматы (Казахстан) полным ходом идет подготовка к фестивалю песочных скульптур Sand Fantasy 2016.
REUTERS
По сообщениям казахских СМИ, начало фестиваля запланировано на 23 апреля. Ожидается, что в нем примут участие 12 скульпторов высочайшего класса.
В частности, фотокорреспонденты Reuters запечатлели за работой скульпторов из Украины и России.
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