В Казахстане готовятся к фестивалю песочных скульптур Sand Fantasy 2016 (фоторепортаж)

14:47, 15 апреля 2016
Мир
282 0

В Алматы (Казахстан) полным ходом идет подготовка к фестивалю песочных скульптур Sand Fantasy 2016.

REUTERS

По сообщениям казахских СМИ, начало фестиваля запланировано на 23 апреля. Ожидается, что в нем примут участие 12 скульпторов высочайшего класса.

В частности, фотокорреспонденты Reuters запечатлели за работой скульпторов из Украины и России.

Как сообщал УНИАН, в Одессе после двухлетнего перерыва отпраздновали Юморину.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter