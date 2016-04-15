В Казахстане готовятся к фестивалю песочных скульптур Sand Fantasy 2016 (фоторепортаж)

По сообщениям казахских СМИ, начало фестиваля запланировано на 23 апреля. Ожидается, что в нем примут участие 12 скульпторов высочайшего класса.

В частности, фотокорреспонденты Reuters запечатлели за работой скульпторов из Украины и России.

Как сообщал УНИАН, в Одессе после двухлетнего перерыва отпраздновали Юморину.