Перед заседанием совета Россия-НАТО РФ развернула разведывательно-ударную операцию в Черном море - разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.

"14 апреля в воздушном пространстве Краснодарского края и Черного моря воздушно-космическими силами и авиацией ЧФ ВС РФ отработаны элементы комплексной воздушной разведывательно-ударной операции по блокированию Черноморских проливов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет-разведчик Су-24МР в юго-западной части Черного моря провел разведку и подтверждение объектов условного противника; самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У осуществлял дежурство в воздушном пространстве центральной части Черного моря и управления действиями авиации; два стратегических бомбардировщика Ту-160 в воздушном пространстве Краснодарского края отработали вопрос задачи (условно) ракетного удара по району пролива Босфор.

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Кроме того, пять самолетов Су-24М из состава 43 отдельного морского штурмового авиационного полка морской авиации ЧФ в воздушном пространстве юго-западной части Черного моря отработали вопросы блокирования (условно) военно-морских баз Румынии, Болгарии и Турции.