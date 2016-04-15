В результате мощного землетрясения в Японии погибли 9 человек
По меньшей мере девять человек погибли и более 250 пострадали в результате мощного землетрясения на юге Японии.
Подземные толчки разрушили дома и привели к отключению электричества. По словам властей, под завалами все еще могут находиться люди, передает Русская служба Би-Би-Си.
Тысячи человек бежали из своих домов, многие жители города Масики на острове Кюсю провели ночь на улице.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 21:26 по местному времени (12:26 GMT) к востоку от административного центра Кумамото. Угроза цунами объявлена не была.
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Сообщений о повреждении ядерных реакторов на острове не поступало.
Землетрясение произошло на глубине 10 километров, повторные толчки магнитудой 5,7 и 6,4 последовали через сорок минут и около полуночи по местному времени соответственно.
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Однако японские сейсмологи зафиксировали в некоторых местах толчки той же силы, что и землетрясение пять лет назад.