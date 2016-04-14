В США предложили усилить американский флот в Европе после провокации российских Су-24

С таким предложение выступил глава подкомитета палаты представителей Конгресса США по военно-морским силам Рэнди Форбс.

"Активность флота США в Европе необходимо расширить таким образом, чтобы ответить на угрозу, которую представляет собой международное поведение России", - отметил конгрессмен на своей странице в Facebook.

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Ранее сообщалось, что российские истребители на этой неделе совершили два очень близких пролета рядом с американским эсминцем "Дональд Кук" в Балтийском море.

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Официальный представитель США охарактеризовал российский маневр как "поприземний полет" (полет на небольшой высоте над поверхностью, - ред.) без использования оружия.

Второй сотрудник министерства обороны США сообщил, что пролеты были проведены российским Су-24 и вертолетами.