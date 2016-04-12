Первый за два года совет НАТО-Россия пройдет 20 апреля в Брюсселе

Об этом сегодня заявил представитель Североатлантического альянса, сообщает Reuters.

По словам представителя НАТО, в ходе встречи будет обсуждаться кризис в Украине, сокращение военных рисков и события в Афганистане.

"Это не является возвращением к обычным отношениям, однако нам необходим диалог", - сказал пресс-секретарь Альянса.

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Издание напоминает, что НАТО и Россия официально не приостанавливали контакты, однако и на проводили встречи с июня 2014 года и их отношения стали сильно натянуты после аннексии Крыма Россией.

Как сообщал УНИАН, впервые серьезно заговорили о предстоящей встрече НАТО-Россия после заявления генсека Альянса Йенса Столтенберга, анонсировавшего переговоры на ближайшее время.