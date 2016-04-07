Генсек НАТО: Мы проводим самое масштабное усиление системы защиты со времен Холодной войны (видео)

Об этом он заявил в комментарии «Голосу Америки», прибыв в Вашингтон в рамках подготовки к саммиту НАТО, который состоится в июле в Варшаве.

«Мы будем обсуждать, как более эффективным способом усилить наш ответ России на ее действия в Украине, а также как НАТО может увеличить свой вклад в борьбу против ИГ. Это наши два главных вызова. Они очень разные, но мы должны быть готовы противодействовать вызовам с южного фронта - Ближнего Востока, вместе с тем вызовам, которые бросает Россия», – сказал Столтенберг.

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Также он рассказал, какие шаги уже делает НАТО для усиления безопасности.

«Относительно того, что мы уже делаем – мы проводим самое масштабное усиление нашей коллективной системы защиты со времен Холодной войны. Мы дислоцируем больше военных в восточных странах-членах альянса, повышаем уровень готовности военных, если возникнет необходимость действовать. Также мы вводим сеть малых штабов в восточной части альянса так, чтобы они могли выступить звеном между центром и регионами», – добавил Столтерберг.

В то же время, по словам генсека, НАТО не хочет новой "Холодной войны" и готово к диалогу.