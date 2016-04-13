В штаб-квартире офшора Mossack Fonseca власти Панамы проводят обыски

Об этом говорится на сайте панамской газеты La Prensa, передает РБК-Украина.

Отмечается, что в следственных действиях принимают участие сотрудники недавно созданного особого подразделения прокуратуры по противодействию организованной преступности, а также специалисты по борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. Поддержку им оказывают полицейские.

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По данным генеральной прокуратуры, сотрудники компании "не сотрудничают" с прокурором. За последние несколько дней обыски прошли в перуанском и сальвадорском представительствах Mossack Fonseca.

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Как сообщал УНИАН, так называемые "панамские документы" или "панамский архив", которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.

Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году. В течение года пул международных журналистов под финансированием американской некоммерческой организацией Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучал эти документы.

Документы охватывают период с 1977 по 2015 годов. Основная тематика расследований, проведенных на основе "панамских документов", - наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.

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Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.