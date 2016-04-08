В ближайшее время впервые за два года состоится заседание Совета Россия-НАТО

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, распространенном сегодня в Брюсселе пресс-службой штаб-квартиры Альянса, передает собственный корреспондент УНИАН.

«После консультаций с Россией мы договорились провести заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов. Эта встреча состоится в ближайшие две недели в штаб-квартире НАТО в Брюсселе», - говорится в заявлении.

Генсек НАТО также сообщил повестку дня заседания. В частности, планируется обсудить кризис внутри и вокруг Украины, необходимость полного выполнения Минских договоренностей.

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«Мы будем обсуждать военные действия с особым акцентом на прозрачности и снижении рисков. Также мы будем рассматривать ситуацию в сфере безопасности в Афганистане, в том числе вопросы региональных террористических угроз», - отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что это заседание является продолжением политического диалога с РФ, как «это было согласовано главами государств и правительств стран - членов НАТО».

«В то же время возвращения к привычным отношениям не будет, пока Россия не начнет снова уважать международное право», - подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

Как сообщалось, Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году.

Решение о прекращении сотрудничества Альянса с РФ было принято 1 апреля 2014 года министрами иностранных дел стран - членов НАТО из-за аннексии Крыма и военной агрессии России против Украины.

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«Мы решили приостановить все гражданское и военное сотрудничество между НАТО и Россией. Наш политический диалог в рамках Совета Россия-НАТО может быть продолжен, если это необходимо, на уровне послов или выше, что позволит нам обменяться мнениями, прежде всего, по поводу этого кризиса», - говорилось в заявлении.

12 февраля 20166 г. в Мюнхене на полях международной конференции по вопросам безопасности генеральный секретарь НАТО Столтенберг обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможности проведения заседания Совета Россия-НАТО. Столтенберг заявил, что на заседании Совета представители Альянса хотят говорить об Украине.

Сегодня в Министерстве иностранных дел РФ заявили о заключительном этапе подготовки к заседанию Совета Россия-НАТО.