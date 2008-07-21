Посол Украины в Ватикане назначена послом при Ордене Госпитальеров

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Ватикане Татьяну ИЖЕВСКУЮ Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

Текст указа обнародовало официальное представительство главы государства.

Справка УНИАН. Суверенный военный Орден Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, рыцарей Родоса и Мальты (Мальтийский орден, Орден иоаннитов) – один из древнейших рыцарских орденов Европы. Он возник в ХІ веке в Палестине. В настоящее время орден занимает Палаццо ди Мальта в Риме. Орден Госпитальеров является благотворительной католической организацией, однако мировое сообщество признает его еще и как суверенное государство.

Мальтийский орден поддерживает дипломатические отношения с 78 странами мира, а также представлен постоянными делегациями при ООН, Комиссии европейских содружеств, Совете Европы и других международных организациях.