Tesla отзывает 2700 машин из-за дефекта сидений

При аварии они могут внезапно сложиться, передает Русская служба Би-Би-Си.

Отзыву подлежат автомобили, выпущенные до 26 марта 2016 года и проданные в США.

Как сообщила компания, сидения выдержали 15 тестов на резкое механическое воздействие, но не прошли 16-е испытание.

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Жалоб на сидения со стороны владельцев машин пока не поступало, но Tesla призывает владельцев не пользоваться третьим рядом сидений, пока дефект не будет устранен.

На отозванных автомобилях будут заменены спинки сидений. Клиентам сообщат, когда запчасти будут в наличии.

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Ремонт одной машины займет около двух часов. На всю программу потребуется около пяти недель.