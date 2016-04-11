Навальный собрался судиться с Киселевым

Иск будет касаться фильма «Эффект Браудера», фрагмент которого был показан в программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым, а премьера полного материала запланирована на 13 апреля.

"Фильм Киселёва — большая удача. Используем его для того, чтобы ещё раз рассказать о том, что телепропагандисты не говорят вообще ни одного слова правды. То есть моя фамилия Навальный — тут против правды не попрешь, а всё остальное не просто враньё, а прямая умышленная клевета", - написал Навальный в своем блоге.

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"Именно поэтому мы не только подаём в суд на Россию-1, Киселёва и «авторов расследования» иск о защите чести и достоинства, но и будем добиваться возбуждения дела о клевете", - заявил оппозиционер.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье Дмитрий Киселев в своей программе "Вести недели" анонсировал "сенсационное" расследование: якобы ЦРУ 10 лет назад завербовала Алексея Навального через Билла Браудера — основателя фонда Hermitage Capital, чтобы развалить конституционный строй России. Более того, в сюжете Навальный обвиняется в убийстве Магнитского.

Российский оппозиционер якобы носил псевдоним "агент Фридом" и общался со своим куратором - "агентом Соломоном" через Скайп. При этом в "документах спецслужб" нашли множество ошибок - как грамматических, так логических.