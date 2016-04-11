После инцидента в Севастополе за оскорбление российского гимна намерены ввести уголовное наказание
В Совете Федерации предлагают ввести уголовную ответственность за оскорбление государственного гимна России.
Такая ответственность, по мнению сенаторов, должна наступать при оскорбительном искажении гимна, исполненном публично, передает РИА Новости.
"Я намерен вновь поднять вопрос о подготовке изменений в статью 329 Уголовного кодекса, которые смогут защитить российский гимн от надругательств… За такие нарочитые провокации, как та, что случилась в субботу в Севастополе, наказание должно быть соответствующим", — сказал журналистам председатель комитета Совфеда по регламенту Вадим Тюльпанов.
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По мнению Тюльпанова, те, кто "организовал и провел севастопольскую акцию по исполнению гимна России в оскорбительной интерпретации", знали о правовой незащищенности музыкального государственного символа страны и понимали "свою фактическую безнаказанность даже в случае разоблачения".
Напомним, во время первого съезда общественно–экспертного совета при "губернаторе" оккупированного Севастополя Сергее Меняйло на большом экране появился текст начала гимна РФ, в котором были допущены ошибки: в первой строке "Россия — священная наша держава" появилось прилагательное "безумная".
Управление ФСБ по оккупированному Крыму и Севастополю проводит проверку по факту исполнения фальшивого российского гимна на съезде.