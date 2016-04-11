После инцидента в Севастополе за оскорбление российского гимна намерены ввести уголовное наказание

Такая ответственность, по мнению сенаторов, должна наступать при оскорбительном искажении гимна, исполненном публично, передает РИА Новости.

"Я намерен вновь поднять вопрос о подготовке изменений в статью 329 Уголовного кодекса, которые смогут защитить российский гимн от надругательств… За такие нарочитые провокации, как та, что случилась в субботу в Севастополе, наказание должно быть соответствующим", — сказал журналистам председатель комитета Совфеда по регламенту Вадим Тюльпанов.

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По мнению Тюльпанова, те, кто "организовал и провел севастопольскую акцию по исполнению гимна России в оскорбительной интерпретации", знали о правовой незащищенности музыкального государственного символа страны и понимали "свою фактическую безнаказанность даже в случае разоблачения".

Напомним, во время первого съезда общественно–экспертного совета при "губернаторе" оккупированного Севастополя Сергее Меняйло на большом экране появился текст начала гимна РФ, в котором были допущены ошибки: в первой строке "Россия — священная наша держава" появилось прилагательное "безумная".

Управление ФСБ по оккупированному Крыму и Севастополю проводит проверку по факту исполнения фальшивого российского гимна на съезде.