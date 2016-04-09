ФСБ начала проверку в Севастополе после гимна со словами "Россия - безумная наша держава"
Во время первого съезда общественно–экспертного совета при "губернаторе" оккупированного Севастополя Сергее Меняйло на большом экране появился текст начала гимна РФ, в котором были допущены ошибки.
К примеру, в первой строке "Россия — священная наша держава" появилось прилагательное "безумная", передает ForPost.
Кроме того, музыка гимна сопровождалась диссонансными нотами вперемешку с колокольной какофонией.
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В свою очередь агенстства FlashCrimea сообщило, что управление ФСБ по оккупированному Крыму и Севастополю проводит проверку по факту исполнения фальшивого российского гимна на съезде.
"Это был набор слов, к гимну не имеющих никакого отношения. В настоящее время проводится проверка", — сказал собеседник агентства.
Ранее УНИАН сообщал, что управляющие компании в Севастополе решили привить любовь к РФ горожанам, и теперь в подъездах севастопольцев постоянно звучит гимн России из открытых кабин лифтов, которые не работают.