ФСБ начала проверку в Севастополе после гимна со словами "Россия - безумная наша держава"

К примеру, в первой строке "Россия — священная наша держава" появилось прилагательное "безумная", передает ForPost.

Кроме того, музыка гимна сопровождалась диссонансными нотами вперемешку с колокольной какофонией.

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В свою очередь агенстства FlashCrimea сообщило, что управление ФСБ по оккупированному Крыму и Севастополю проводит проверку по факту исполнения фальшивого российского гимна на съезде.

"Это был набор слов, к гимну не имеющих никакого отношения. В настоящее время проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

Ранее УНИАН сообщал, что управляющие компании в Севастополе решили привить любовь к РФ горожанам, и теперь в подъездах севастопольцев постоянно звучит гимн России из открытых кабин лифтов, которые не работают.