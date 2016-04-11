В Сирии боевики ИГ убили более 20 христиан

Среди убитых - три женщины, сообщил патриарх. Еще пять человек числятся пропавшими без вести. Предполагается, что они тоже убиты.

Боевики захватили Эль-Карьятейн в августе прошлого года, там оставалось около 300 христиан, передает Русская служба ВВС.

Некоторые христиане были убиты при попытке покинуть город, еще несколько человек - за "нарушение законов ислама".

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Несмотря на текущую ситуацию в стране, Ефрем II считает, что представители разных религий могут сосуществовать в Сирии. По словам патриарха, добиться подобной гармонии - главная цель его служения.

"Мы жили так веками, мы научились уважать друг друга, мы научились жить друг с другом. Мы снова сможем жить вместе, если нас оставят в покое", - говорит Ефрем II.

Сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации отбили Эль-Карьятейн у ИГ на прошлой неделе.

Город полностью разрушен, в том числе разрушен католический монастырь Мар Элиан, построенный 1,5 тыс. лет назад. Жители, покинувшие Эль-Карьятейн, начали возвращаться в город.